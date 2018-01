Côte d’Ivoire/ Bondoukou célèbre le nouvel an sous les feux d’artifice

Un aperçu des feux d'artifice à Bondoukou

Bondoukou, 02 jan (AIP) – La population de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo) est venue massivement sur la grande place publique de la ville pour assister, lundi, à une séance de feux d’artifice, initiée par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani. Ce sont près de 2000 personnes qui ont effectué le déplacement pour admirer les feux d’artifice dans le ciel de Bondoukou avec les différentes couleurs, afin de célébrer le nouvel an 2018. « C’est une façon pour nous d’entrer dans la nouvelle année avec la lumière créée par Dieu et qui est importante dans la vie des communautés », a fait savoir, le ministre Adjoumani. Il a remercié la population pour s’être massivement déplacée et tous les acteurs qui ont contribué...

