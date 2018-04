Côte d’Ivoire/Biodiversité : 72% de taux de réalisation des programmes de protection du parc de Taï au premier trimestre (OIPR)

Participants à l'atelier de l'OIPR sur le bilan d'activités du 1er trimestre 2018

San Pedro, 19 avr (AIP) – L’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) a fait mercredi un atelier bilan de ses activités dans le Parc national de Taï, au premier trimestre, dans le cadre de son plan d’opération de l’année en cours, en notant une performance de 72% dans la réalisation des différents programmes prévus pour l’amélioration de la préservation de la flore et la faune, avec l’appui des populations riveraines. « On a abouti à une performance de 72% qui est un très bon score, car ce n’est pas facile de gérer un tel espace, au milieu d’une mer de cacaoyers », a déclaré le Directeur technique de l’OIPR, colonel N’Goran Djè François. Il a précisé que les sept programmes prévus dans le plan d’opération de l’année pour le premier trimestre...

