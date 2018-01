Côte d’Ivoire / Bilan positif pour le président du Conseil régional d’Aboisso

Le président du Conseil régional du Sud Comoé, Aka Aouélé

Aboisso, 08 jan (AIP) – Le président du Conseil général d’Aboisso, Dr Aka Aouélé, a dressé dimanche, un bilan positif de son activité à quatre mois de la fin de son mandat, lors d’une cérémonie d’échanges de vœux avec les correspondants locaux de la presse à son domicile d’Aboisso. Son bilan est positif à en croire les différents prix qu’il a remportés pour les performances du Conseil régional du Sud-Comoé dont le Prix du meilleur élu local 2017 décerné par le président de la République et deux autres prix glanés le 04 août au Burkina Faso et le 03 novembre à Casablanca au Maroc Au niveau des perspectives, la priorité sera accordée à l’agro-industrialisation et à la création de richesses pour permettre aux populations d’avoir le minimum pour...

