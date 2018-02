Côte d’Ivoire/ Bilan 2017 des activités de la région sanitaire du N’zi-Iffou-Moronou

Une photo de famille des participants de la réunion bilan

Dimbokro, 09 fév (AIP) – La région sanitaire du N’zi-Iffou-Moronou fait le bilan de ses activités 2017, lors d’un atelier, présidé jeudi et vendredi, par le secrétaire général 2 de préfecture, Soro Sana, en présence du représentant du cabinet du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, l’inspecteur de la santé Dr Dénoman, à Dimbokro. Durant deux jours, la soixantaine de participants venus de Daoukro, Bongounaou et Dimbokro, a, au cours des échanges, analysé les différents résultats présentés. Ils ont dégagé les ressources, les forces et faiblesses et faits des recommandations. Ils ont relevé un bilan mitigé et parfois insuffisant dans les activités de routines en dépit des excellents résultats obtenus dans les missions spécifiques programmées...

