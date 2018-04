Côte d’Ivoire/ Bientôt une plage aménagée pour les loisirs au bord du fleuve Cavally

Des travaux sur la voie d'accès au fleuve Cavally.

Taï, 16 avr (AIP) – La mairie de Taï a engagé des travaux en vue de rendre le site de la plage commode en procédant à l’ouverture de la voie d’accès par un tracteur pour permettre aux véhicules de s’y rendre, à l’aménagement et à la gestion du site par une équipe spécialisée de sorte à réduire le nombre de noyades. Nombreux sont les jeunes de Taï qui ont pris l’habitude de se rendre au fleuve Cavally pendant les saisons de forte chaleur pour se baigner ou pour profiter de l’ombre offerte par les arbres à proximité. Et cela, après un long moment de marche sur une piste difficilement praticable, rapporte-t-on. La visite du fleuve, qui prenait une allure de fête les samedis et dimanches, a plusieurs fois été interrompue en raison de noyades...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.