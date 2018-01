Côte d’Ivoire/ Bientôt une compagnie de gendarmerie à Duekoué

Duekoué, 25 jan (AIP) – Une compagnie de gendarmerie, une caserne de Sapeurs-pompiers militaires, un lycée professionnel en construction métallique seront bientôt réalisés à Duékoué, chef-lieu de la région du Guémon. L’information a été livrée, jeudi, par le préfet de région, Sory Sangaré, lors de la cérémonie de présentation de vœux au préfet. Le préfet a demandé à ses administrés d’entretenir la paix et la cohésion sociale pour le développement de Duékoué. Il a insisté sur la collaboration entre populations et forces de l’ordre afin de réduire le grand banditisme et la criminalité qui sévissent dans la région. En prélude aux élections municipale et régionale à venir, le préfet a exhorté les populations surtout les nouveaux majeurs à s’inscrire...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.