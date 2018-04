Côte d’Ivoire / Bientôt une caserne des pompiers civils à Katiola

Lancement des travaux de construction du centre de secours de Katiola.

Katiola, 13 avr (AIP)- Le Conseil régional du Hambol a procédé au lancement effectif d’une série des travaux dans la région du Hambol dont la construction du Centre de secours et d’urgence des sapeurs-pompiers civils de la région. Ces travaux lancés, mardi, par le président du Conseil, Kalil Ibrahim Konaté, comprennent également la construction d’un bâtiment de quatre classes et d’un bureau au lycée moderne de Katiola. « Ce centre de secours et d’urgence est une infrastructure qui vient offrir un service en matière de sécurité pour prévenir les incendies, ainsi que la protection des citoyens, des biens et des personnes en offrant un environnement sécurisé dans l’intérêt supérieur des populations de la région du Hambol », a commenté...

