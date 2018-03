Côte d’Ivoire/Bientôt un siège pour la chefferie traditionnelle du Denguélé

Odienné, 4 mars (AIP)- Le maire de la commune d’Odienné, Mme Touré Nassénéba, a procédé, samedi, à la pose de la première pierre du futur siège des rois et chefs traditionnels du Denguélé, en présence de plusieurs cadres. Mme Massogbè Touré, représentant le député Touré Gaoussou, doyen des cadres du Denguélé, a saisi l’occasion pour appeler les cadres à l’union et à l’entente. Pour elle, le vœu cher à son époux, le ministre Gaoussou Touré, c’est la mutualisation des efforts des cadres pour sortir le Denguélé du sous-développement. Le sous-préfet d’Odienné, Zagou Serge, a relevé l’apport des rois et chefs traditionnels dans la résolution de plusieurs conflits et salué l’initiative de Mme le maire d’Odienné. Le délai d’exécution...

