Côte d’Ivoire/ Bientôt un forum pour mobiliser les agriculteurs et leurs organisations

Atelier-bilan de l'ANOPACI, les 27 et février 2018 à Anyama.

Abidjan, 28 fév (AIP) – Un forum sera bientôt organisé à Abidjan pour mobiliser les agriculteurs et leurs organisations, indique le communiqué final de l’atelier bilan portant sur la validation de la synthèse des ateliers des faîtières affiliées et non-affiliées de l’Association nationale des organisations professionnelles de Côte d’Ivoire (ANOPACI), tenu du lundi au mardi, à Anyama. Selon le président du Conseil d’administration de l’ANOPACI, Aka N’Gouan Mathias, les résultats de ce forum et le diagnostic des ateliers décentralisés seront présentés au cours d’une table ronde aux bailleurs de fonds. L’ANOPACI prévoit également, dans sa feuille de route, de poursuivre l’accompagnement des filières et des faîtières par les experts. En outre, cet...

