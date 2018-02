Côte d’Ivoire/ Bientôt un appel d’offre de plus de 20 milliards de FCFA pour la zone marchande de Bouaké

Le chef de délégation AFD, le maire Djibo NIcolas à sa gauche, sur le site du marché vu en arrière plan

Bouaké, 23 fév (AIP)- Les appels d’offre, pour le recrutement des entreprises qui exécuteront les travaux de la zone marchande incluant le marché central de Bouaké d’un coût de plus de 20 milliards de francs CFA, seront lancés bientôt, a annoncé, jeudi, le chef de projet de l’Agence française de développement (AFD) et les autorités ivoiriennes. L’information a été livrée, au cours d’une visite de travail sur l’évolution du projet entreprise par une délégation de l’AFD conduite par le chef de projet du siège de l’institution à Paris, Guillaume Draff, avec les autorités ivoiriennes notamment, l’équipe du maire Djibo Youssouf Nicolas et des représentants du ministère de l’intérieur. Guillaume Draff a indiqué que le projet se trouve à la veille du...

