Côte d’Ivoire/ Bientôt le bilan du quinquennat du maire de Tafiré

Bientôt le bilan du quinquennat du Maire de Tafiré

Niakara, 25 avr (AIP)- Le maire de Tafiré (Nord,région du Hambol), Coulibaly Sounkalo a annoncé, samedi, lors de la réunion du conseil municipal, la tenue en mai d’une rencontre avec ses populations pour présenter le bilan des cinq ans de gestion (de 2013 à 2018) à la tête de la commune. « Lors de la campagne électorale de 2013, nous avons fait des promesses aux populations et celles-ci nous ont accordés leur confiance, il est plus que nécessaire que nous leur rendions compte des cinq ans de gestion pour appréciation », a indiqué M. Coulibaly, annonçant des échanges avec les populations. « Tout homme mis en mission est tenu de rendre compte à ses mandataires », a-t-il soutenu en présence des autorités administratives, traditionnelles et religieuses ainsi que des...

