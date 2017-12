Côte d’Ivoire / Bédié souhaite une année de Paix et de Prospérité à la Côte d’Ivoire

Daoukro, 25 déc (AIP) – Le président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI- RDA), Henri Konan Bédié, a souhaité, dimanche, lors de la messe de la nativité, à la paroisse Saint Pierre, Saint Paul de Daoukro, une année de Paix et de Prospérité à son pays. « Nous venons d’assister à la messe de Noël à Daoukro. Nous souhaitons à cette occasion, à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de passer une douce nuit de Noël, nous souhaitons une joyeuse et bonne année à nos compatriotes, une année de paix, de prospérité », a déclaré le président du PDCI RDA. Expliquant l’évangile selon Saint Luc, le célébrant Tanoh Léonard après avoir décrié les maux qui minent notre société, a invité l’assistance à garder la foi en...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.