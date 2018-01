Côte d’Ivoire/ Bédié invite les délégués du PDCI à se focaliser sur la conquête du pouvoir politique

Henri Konan Bédié

Daoukro, 11 jan (AIP)- Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, a invité jeudi, à Daoukro, les délégués départementaux et communaux à se focaliser sur la conquête et l’exercice du pouvoir politique pour « les échéances prochaines ». « Les objectifs du parti sont de préparer les échéances prochaines en conquérant et exerçant le pouvoir politique. Cet objectif ne peut être atteint dans le désordre et l’indiscipline. Les porte-parole que nous avons nommés doivent jouer leurs rôles sans contraintes avec un langage approprié en mettant de côté leurs humeurs », a signifié Konan Bédié, à la sortie de sa rencontre avec les délégués. Il a déploré « l’indiscipline, le désordre, la désobéissance, la cacophonie, la...

