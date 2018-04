Dame Dali victoire en tenue Africaine (Photo Aip Gagnoa 15/04/2018)

Gagnoa, 15 avr (AIP)- Le concours de beauté Africaine « Awoulaba », pour la région du Goh, a été remporté dans la nuit de samedi à dimanche, par dame Dali Marie France Victoire, 37 ans, célibataire, mère de trois enfants, face à huit autres concurrentes. Dame Dali Victoire, caissière, a remporté la manche de Gagnoa avec 140 points sur 150. Mlle Kouamé Francine, 33 ans, trois enfants et assistante administrative, et Agbin Gbéché Marie Claude, 41 ans, deux enfants, commerçante, ont été respectivement désignées 1ère et 2ème Saraman. Le public a fait un choix qui était en phase avec celui du jury, présidé par Bohi Bi Tra Gérard, administrateur des services financiers, a fait observer Dr Zagadou Dépri Firmin, président du concours Awoulaba Gagnoa. Il a marqué sa satisfaction...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.