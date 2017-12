Côte d’Ivoire/ Banque Atlantique et le ministère du Commerce octroient des financements à des femmes entrepreneures

Des bénéficiaires posant avec le ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, le directeur général d’Atlantic Business International, Habib Koné, et le directeur général de Banque Atlantique, Arsène Coulibaly

Abidjan, 28 déc (AIP)- Le ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME et Banque Atlantique, ont procédé, jeudi, à Abidjan, à une remise de chèques à dix femmes entrepreneures, premières bénéficiaires des financements octroyés dans le cadre du fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat féminin, mis à la disposition de l’Etat de Côte d’Ivoire par le groupe banque centrale populaire du Maroc. La cérémonie s’est tenue en présence du ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, du directeur général d’Atlantic Business International, Habib Koné, du directeur général de Banque Atlantique, Arsène Coulibaly ainsi que devant un parterre d’invités du monde des affaires, indique un communiqué. Lancé...

