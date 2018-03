Côte d’Ivoire / Baie de Cocody : Bientôt le démarrage des grands ouvrages

La baie de Cocody, un projet futuriste.

Abidjan, 03 mars (AIP) – La première tranche du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et la lagune ébrié (PABC) s’achève dans trois mois, avec le démarrage des grands ouvrages, a révélé, samedi, le chef de projet, Doffou Hilaire. Les grands ouvrages qui marquent la seconde tranche de ce projet concernent la construction du barrage écrêteur de Williamsville, la réalisation de la coulée verte entre la forêt du Banco et la baie de Cocody, l’ouverture de l’embouchure de Grand-Bassam, la construction du pont à haubans reliant les communes du Plateau et de Cocody et l’aménagement du carrefour de l’Indénié, a indiqué M. Doffou. Selon le chef de projet, le site, une fois aménagé (prévu pour 2020), sera concédé à des opérateurs privé pour...

