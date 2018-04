Côte d’Ivoire / Augmentation du capital de la Banque mondiale de 13 milliards de dollars pour éliminer l’extrême pauvreté

Abidjan, 25 avr (AIP) – Le Comité du développement qui réunit les ministres des pays membres des deux institutions de la Banque mondiale, a approuvé une augmentation de capital de 13 milliards de dollars dont 7,5 milliards de dollars au profit de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et 5,5 milliards de dollars pour le société financière internationale (IFC) en vue d’éliminer l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Grâce à ces mesures, l’institution pourra continuer à assumer son rôle de chef de file sur les biens publics mondiaux et accroître son appui dans les situations de conflit et de fragilité, indique le communiqué publié à la clôture des Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et...

