Côte d’Ivoire / Au moins 465 millions F CFA investi dans le social à Odienné

Odienné, 30 déc (AIP) – Le président du conseil régional du Kabadougou, Koné Souleymane a affirmé que sa structure a investi plus de 112 millions dans le social à Odienné entre 2013 et 1017, lors d’une réunion officielle du conseil régional, vendredi à Odienné. Don aux handicapés, soutien aux clubs sportifs de la région, aux jeunes et aux femmes, carburant d’appui aux forces de défense et de sécurité, don aux personnes âgées, arbres de noël, fête des mères, aides aux indigents, etc, telles sont entre autres les actions sociales du Conseil régional. «C’est au total 70,5 millions que nous avons investis en 2014, 191 millions en 2015, 112 millions en 2016 et 91 millions en 2017 » a indiqué Koné Souleymane. L’autonomisation de la femme, le soutien...

