Côte d’Ivoire/ Atelier sur un nouveau schéma de production de semences de coton de qualité à Bouaké

Une vue de l'atelier dans le locaux de la CIDT à Bouaké

Bouaké, 24 avr (AIP)-Une quarantaine d’acteurs décideurs représentant notamment, le ministère de l’agriculture et du développement rural et des organisations professionnelles agricoles prennent part à un atelier de deux jours, ouvert, mardi, à Bouaké, sur la mise en œuvre du nouveau schéma de mutualisation de la production, de la multiplication et de la distribution des semences de coton. Initié par l’Intercoton dans le cadre du Programme d’appui au secteur agricole en Côte d’Ivoire (PSAC), l’atelier vise principalement à définir les grandes orientations de la production des semences de la filière coton, de la période 2018 à 2021, pour l’amélioration de la productivité. Les différents échanges devront aboutir à la définition des grandes orientations...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.