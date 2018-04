Côte d’Ivoire/ A’Salfo lance un appel à la persévérance aux jeunes de Séguéla

Les artistes sur scène avec quelques personnalités (AIP 13/4/2018)

Séguéla, 13 avr (AIP) – Lors d’un concert organisé dans la nuit de jeudi à l’espace Madêgbê, en prélude à la cérémonie d’inauguration d’une école primaire offerte par son groupe, le leader de Magic system, Traré Salif dit A’Salfo, a exhorté les jeunes de Séguéla à la persévérance afin de pouvoir réaliser leurs rêves. « Les jeunes, vous savez qu’à des moments, on est confronté à des difficultés, on pense à tout laisser tomber, on se dit que rien n’est possible. Moi, je vous dis, tant qu’on a le souffle de vie, on doit toujours espérer. On ne doit jamais baisser les bras », a-t-il conseillé, à près de 2 500 fans venus assister à ce concert en compagnie du groupe ‘’Révolution’’ ainsi que de ‘’Yabongo’’. La partie humoristique étant...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.