Côte d’Ivoire/Arrivée du président sierra-léonais à Abidjan pour une visite de 48H

Les présidents Julius Maada Bio et Alassane Ouattara à l'aéroport d'Abidjan

Abidjan, 04 mai (AIP)-Le nouveau président sierra-leonais, Julius Maada Bio, est arrivé vendredi en fin de matinée à Abidjan, pour une visite d’amitié et de travail de 48 heures. Il a été accueilli à sa descente d’avion affrété par l’Etat de Côte d’Ivoire par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Julius Maada Bio effectue sa première sortie officielle à Abidjan, après son élection, à 51,81% des voix au second tour de l’élection présidentielle de fin mars. Il avait déjà brièvement exercé cette fonction de président, il y a 22 ans, à la suite d’un coup d’Etat militaire. Les relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone datent de 1981. Toutefois, la coopération entre ces deux pays d’Afrique de l’Ouest reste très faible. Les...

