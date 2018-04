Côte d’Ivoire/ Arrivée de Ouattara à Kigali pour une visite d’amitié et de travail

)- Le président ivoirien, Alassane Ouattara, est arrivé mercredi, à Kigali au Rwanda, pour une visite d’amitié et de travail de 72 heures

Abidjan, 25 avr (AIP)- Le président ivoirien, Alassane Ouattara, est arrivé mercredi, à Kigali au Rwanda, pour une visite d’amitié et de travail de 72 heures, rapporte une note d’information de la Présidence ivoirienne transmise à l’AIP. M. Ouattara a, à son arrivée, exprimé sa joie d’être à Kigali et a salué son homologue rwandais, Paul Kagamé, à qui il a tenu à réitérer toute son « amitié » et son « admiration » pour la « transformation » imprimée à son pays ainsi que sa contribution à la stabilité dans la sous- région de l’Afrique centrale. Il a ajouté qu’au cours de son séjour à Kigali, il fera avec le Président Paul Kagamé, également président en exercice de l’Union Africaine (UA), un tour d’horizon des questions africaines et internationales,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.