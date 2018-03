Côte d’Ivoire / Après 60 ans de jumelage, le maire d’une ville française annonce la révision de la coopération entre sa commune et Bouaké

Le maire de Ville Neuve sur Lot (sud-ouest de la France), Patrice Kassani

Bouaké, 03 mars (AIP) – Le maire de Ville Neuve sur Lot (sud-ouest de la France), Patrice Kassani, se réjouit du maintien du pacte de jumelage scellé entre sa commune et Bouaké depuis 1957 malgré les événements sombres et difficiles, et annonce la révision de cette coopération pour un développement durable profitable aux générations futures. Le maire de Ville Neuve sur Lot a fait cette annonce jeudi, à la cérémonie d’ouverture de la 4e édition de la Foire-Forum-Carnaval de Bouaké, en indiquant que les discussions ont commencé avec les cadres des deux mairies et se poursuivront avec le comité de jumelage et les élus sur les types de relations à entretenir pour pérenniser la coopération. «Je crois que c’est un cas quasiment unique que pendant six décennies,...

