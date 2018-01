Côte d’Ivoire / Anne Ouloto portée à la présidence de la Cop 2 de Bamako

Anne Désirée Ouloto, nouvelle présidente de la Cop2 interdisant l’importation de tout déchet dangereux en Afrique

Abidjan, 30 jan (AIP) – La ministre ivoirienne de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto a été portée mardi à la tête de la convention de Bamako qui vise à protéger les populations africaines et l’environnement africain contre les déversements illicites des produits dangereux , Cop 2 à l’issue du mandat de son homologue du Mali, Kéita Aida M’Bo. « C’est un honneur pour notre pays et c’est beaucoup de responsabilité mais l’Afrique a besoin d’être respecté de par le monde et surtout de voir les populations être bien protégées et notre environnement également bien protégé », a déclaré d’emblée la nouvelle présidente de la Cop2, à l’issue d’une audience avec le premier ministre, Amadou Gon ...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.