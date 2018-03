Côte d’Ivoire/Anne Ouloto invite les populations à s’approprier la foire-forum-carnaval de Bouaké

Ouverture de la Foire forum carnaval

Bouaké, 02 mars (AIP)- La ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, invite l’ensemble de la population de Bouaké à s’approprier la foire-forum-carnaval initiée par l’équipe municipale dirigée par Djibo Youssouf Nicolas. La ministre Anne Ouloto a lancé cet appel, jeudi, lors de l’ouverture de la 4e édition de l’évènement culturel, social et économique placée sous son parrainage. Rappelant, en tant qu’ancienne élève du lycée des jeunes de Bouaké, que le carnaval des années 60 attirait beaucoup de monde, mobilisait tout le corps social de la région et du pays autour de l’idéal commun qu’est la promotion de la culture, de l’image de Bouaké et du tourisme local, Anne Désirée Ouloto a salué la reprise...

