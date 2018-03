Côte d’Ivoire / Anne Ouloto exhorte les populations de Bouaké à la propreté

La ministre de la salubrité et du développement durable, Anne Désirée Ouloto lançant son appel à Bouaké

Bouaké, 03 mars (AIP) – La ministre de la Salubrité et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto invite les populations de Bouaké à adopter des comportements civiques en veillant à la propreté de leur cadre de vie. La ministre de la salubrité et du développement durable a interpellé les populations à l’occasion du lancement de l’opération du grand ménage organisé en marge de la Foire-Forum-Carnaval qu’elle parrainait, jeudi, à Bouaké. Elle a demandé aux populations de la deuxième ville du pays de s’inscrire dans la vision de l’ivoirien nouveau qui participe à la construction de sa nation, respecte la réglementation, balaye l’intérieur et la devanture de sa maison, entretient la devanture de son commerce, évite de jeter des ordures et des papiers...

