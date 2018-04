Ampoh josepha prisca Angelique nouvelle reine de beauté Awoulaba du Popo Carnaval de Bonoua

Bonoua, 16 avr (AIP) – Ampoh Josépha Prisca Angélique, 31 ans, une aide-soignante, a été désignée « Awoulaba » de la 38e édition du Popo carnaval de Bonoua, à l’issue d’un concours de beauté qui s’est tenu au foyer des jeunes. Portant le dossard N°2, du haut de ses 1,68m pour 104 kg et un tour de taille de 130 cm, tour de poitrine 114 cm, cette jeune dame dont les six maternités n’ont aucunement entaché la beauté s’est imposée à sept autres candidates, selon les canons esthétiques ivoiriens. Elle a également conquis les jurés et le public par sa démarche et son occupation scénique. Kouadio Aba Olga et Konan Akissi Carine sont respectivement classées deuxième et troisième. Les lauréats, en plus des récompenses en nature, ont reçu de la part des...

