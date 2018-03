Côte d’Ivoire/ Amadou Koné lance la Commission sur la compétitivité et le développement des ports ivoiriens

Le ministre des transports, Amadou Koné, recevant les parties prenantes en vue de la mise en place de la commission sur la compétitivité des ports

Abidjan, 05 mars (AIP)-Le ministre des Transports, Amadou Koné, a procédé lundi, à Abidjan, au lancement de la Commission sur la compétitivité et le développement des ports ivoiriens (CCDPI). Il a précisé que la mise en place de la dite Commission dénote de la volonté du Gouvernement ivoirien de rendre les ports ivoiriens très compétitifs en Afrique. A ce effet, le ministre Amadou Koné a demandé à tous les collèges de designer rapidement leurs représentants au sein de la Commission en vue du démarrage très rapidement de ses activités. La CCDPI a pour mission, entre autres, d’analyser l’ensemble des facteurs et aléas qui concourent à la compétitivité des ports ivoiriens, en vue d’accroitre leur part de marché dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest et...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.