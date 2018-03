Côte d’Ivoire / Amadou Gon lance officiellement les activités de l’OSEP

Le Premier ministre a lancé les activités de l'OSEP en présence de plusieurs membres du Gouvernement.

Abidjan, 1er mars (AIP) -Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé jeudi au lancement officiel des activités de l’Observatoire du service public (OSEP), organe de veille permanent en vue de répondre aux satisfactions des besoins des usagers de l’administration. Dans le cadre de la modernisation de l’administration publique, le Gouvernement a entrepris plusieurs réformes tendant à améliorer la qualité des services fournis par l’administration publique et à mettre ainsi, un terme aux multiples critiques de la lourdeur et la lenteur dont elle est l’objet. Selon le chef du Gouvernement ivoirien, la création de l’OSEP a pour ambition de répondre plus spécifiquement à la nécessité de préserver les principes de l’égal accès au service public. Elle permettra...

