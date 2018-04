Côte d’Ivoire/ Amadou Gon Coulibaly appelle à davantage de mobilisation autour du président Ouattara

LE pm a ferké

Ferkéssédougou, 15 avr (AIP)- Le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, appelle à davantage de mobilisation autour du président Alassane Ouattara et à privilégier l’union et la paix pour construire le développement de la Côte d’Ivoire. « Chers frères et sœurs, à cette période charnière de l’histoire de notre pays, résolument engagée sur la voie de son émergence, nous devons nous mobiliser, chaque jour davantage autour de notre président de la République afin de l’accompagner dans la réalisation de sa grande et noble ambition pour notre chère Côte d’Ivoire », a dit le Premier ministre, samedi lors d’une cérémonie d’hommage et de reconnaissance des populations de la région du Tchologo au chef de l’Etat. Selon Amadou...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.