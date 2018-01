Côte d’Ivoire/ Ally Coulibaly échange avec son homologue marocain sur la question migratoire

Ally Coulibaly échange avec son homologue marocain Nasser Bourita.

Abidjan, 25 jan (AIP)-Le ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Ally Coulibaly qui séjourne au Maroc, a été reçu jeudi en audience par son homologue marocain, Nasser Bourita ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour échanger sur la gestion de la question migratoire, selon un communiqué parvenu à l’AIP. «Nous avons des convergences de vues concernant la question migratoire et nous partageons la même vision sur les solutions devant être apportées pour résoudre cette problématique», a affirmé M. Coulibaly dans une déclaration à l’issue de son entretien avec son homologue marocain. Il a rappelé que le Roi Mohamed VI et le Président Alassane Ouattara estiment que «seule une coopération entre...

