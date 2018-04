Côte d’Ivoire/ Alassane Ouattara rend un vibrant hommage à Mme Johnson Sirleaf, lauréate du ‘’Prix Mo Ibrahim’’ pour l’édition 2017

la lauréate du ‘’Prix MO Ibrahim’’ pour l’édition 2017, Mme Ellen Johnson Sirleaf.

Abidjan, 28 avr (AIP) – Le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu un vibrant hommage à la lauréate du ‘’Prix Mo Ibrahim’’ pour l’édition 2017, Mme Ellen Johnson Sirleaf, une « femme exceptionnelle, une universitaire respectée et un vrai leader » qui a transformé pendant 12 ans de gouvernance, de manière « remarquable », le Liberia, un pays déchiré par la guerre des années plus tôt. Alassane Ouattara a rappelé qu’en tant de présidente du Liberia, Mme Ellen Johnson Sirleaf a réussi à restaurer « l’espoir » dans le cœur des libériens, tout en engageant des réformes institutionnelles, politiques et structurelles courageuses et en travaillant sans relâche pour instaurer et consolider la réconciliation dans le pays, selon, une note d’information...

