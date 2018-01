Côte d’Ivoire / Alassane Ouattara donne une feuille de route au Gouvernement pour l’année 2018

Le chef de l'Etat présidant le premier Conseil des ministres de l'année 2018.

Abidjan, 10 jan (AIP) – Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara présidant le premier Conseil des ministres de l’année 2018, mercredi a donné une feuille de route qui s’articule autour du renforcement des Institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l’économie, l’amélioration des conditions de vie des populations et la promotion de la jeunesse et de la femme, au Gouvernement. «Je vous demande, donc, d’œuvrer, dès à présent, à la concrétisation de la feuille de route qui vous a été définie. J’attends du Gouvernement beaucoup de diligence et de célérité», a recommandé le président de la République. Après avoir formulé ses vœux au Vice-président, au Premier ministre ainsi qu’à l’ensemble...

