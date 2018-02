Côte d’Ivoire/ Aka Kouamé part de l’encadrement technique de l’Africa Sports

C'est désormais fini entre Aka Kouamé Basile et l'Africa Sports d'Abidjan

Abidjan, 1er fév (AIP)- Aka Kouamé Basile aurait démissionné de la tête de l’encadrement technique de l’Africa Sports d’Abidjan, a appris l’AIP, jeudi, de sources concordantes. Selon le président du conseil d’administration, Alexis Vagba, qui confirme cette information, les dirigeants ont pris la décision de se séparer de lui parce qu’ils ne se seraient pas accordés avec « le héros de Sénégal 92 » dont les prétentions salariales étaient hors de portée de la trésorerie du club. « On ne s’est pas mis d’accord. Mais il ne m’appartient plus à moi de dire voilà ce qu’il avait dit. Ses prétentions étaient inacceptables. Nous, on a proposé le contrat », a-t-il précisé dans une interview accordée au site d’informations, L’Infodrome. De...

