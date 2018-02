Côte d’Ivoire/ Agression d’un agent de police-Les femmes de la société civile expriment leur indignation à  Mariatou Koné

Les femmes de la société civile expriment leur indignation à Mariatou Koné

Abidjan, 1er fév (AIP)– Une délégation d’associations de femmes de la société civile a transmis mercredi, à la ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la solidarité, Mariatou Koné, une pétition pour exprimer leur indignation et réclamer que justice soit rendue, dans le cadre de l’agression d’un agent de police par un député. Selon la porte parole de la délégation, Dr Kodjo Marie-Paule, les femmes des organisations de la société civile s’indignent face à cet acte causé par le député Yah Touré sur l’agent de Police Kouamé Aya et tiennent à préciser « que nul ne doit se faire justice ». Elle a rappelé que les parlementaires doivent eux-mêmes s’impliquer et s’engager fermement dans la prévention...

