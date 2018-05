Côte d’Ivoire / Agboville : le premier proviseur du Lycée moderne retrouve ses anciens élèves 42 ans après

Pierre Rebière, 3ème position de la droite vers la gauche, encadré par quelques uns de ses anciens élèves

Agboville, 05 mai (AIP) – Le premier proviseur du lycée Moderne d’Agboville de 1969 à 1976, le français Pierre Rebière, 84 ans, a été reçu jeudi par ses anciens élèves dont le maire actuel, Albert N’cho Acho. Invité par l’Association des Anciens élèves du lycée Moderne d’Agboville (2AELMA), l’ex chef d’établissement retraité aujourd’hui dans son pays la France, s’est réjoui d’avoir contribuer à former une bonne partie des cadres et élites de l’administration ivoirienne. Arrivé à Agboville en 1969 après avoir passé cinq années à Tiébissou, sa mission à la tête du tout nouveau lycée était a-t-il dit, de former une élite pour remplacer les coopérants français qui étaient là. Aujourd’hui avec du recul, Pierre Rebière pense avoir bien...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.