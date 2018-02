Côte d’Ivoire/ Agboville : Douloureuse séparation entre le préfet qui part à la retraite et ses administrés

Le préfet K. Touré saluant ses administrés à l'issue de la passation de service

Agboville, 03 fév (AIP) – Après avoir dirigé la région de l’Agnéby-Tiassa pendant une année pleine, du 02 février 2017 au 02 février 2018, la séparation entre le préfet Kanandionantiori Touré et ses administrés n’était pas facile vendredi, tant l’émotion était forte d’un côté comme de l’autre. En effet, la cérémonie de passation de service supervisée par l’inspecteur de l’administration du territoire, Assi Abaka Moïse, a permis de savoir combien de fois le préfet sortant a su se faire adopter en si peu de temps par le peuple Abbey et Krobou. De Nanan N’dori Joseph, représentant du directoire de la chambre des rois et chefs traditionnels, en passant par la présidente de la Fédération des femmes d’Agboville, Mme Gnaly Gnamien Patricia, tous ont...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.