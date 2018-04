Côte d’Ivoire/ Soutien financier du député de Diégonéfla aux blessés des affrontements de jeudi

Le député Bodi Théodore (veste) sur le site des affrontements (Photo Aip Gagnoa 22/04/2018)

Gagnoa, 22 avr (AIP)- Après les violents affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, entre jeunes baoulé et malinké, à Diégonéfla (40 km de Gagnoa), le député de la localité, Bodi Kouassi Théodore a apporté une aide financières aux blessés, dimanche matin, après la compassion la veille. « C’est dommage et triste », a indiqué l’honorable Bodi Théodore, s’adressant au médecin à qui il a remis une enveloppe, pour rembourser les premières ordonnances et couvrir les soins des blessés. Il a annoncé une rencontre dans les prochains jours, avec les chefs et responsables de communautés, et qui sera élargie à la jeunesse. Les conduites dangereuses de mini-car durant un mariage musulman, les protestations qui s’en ont suivi,...

