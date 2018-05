Côte d’Ivoire/ Affrontement de deux villages de Tiébissou dans un conflit foncier

Tiébissou, 06 mai (AIP) – Kondrobo et Konankro, deux villages de la sous-préfecture de Molonou situés à une vingtaine de kilomètres de Tiébissou, s’affrontent depuis deux jours à l’arme à feu à la suite d’un conflit foncier. Selon plusieurs témoignages, les deux villages voisins se seraient retrouvés pour délimiter en commun les frontières de leurs terres mais ne se seraient pas accordés sur les limites. Le sous-préfet de Molonou leur a alors demandé de se retirer pour s’accorder, mais le dialogue n’a pas prévalu et a plutôt tourné en affrontement à l’arme à feu. L’intervention des autorités politiques et cadres de ces villages pour essayer de ramener le calme n’a pas prospéré pour le moment. La gendarmerie de Tiébissou essaie de...

