Côte d’Ivoire/ Affi compte sur Gbagbo pour unifier le FPI

Le président du FPI, Pascal Affi N'Guessan

Abidjan, 05 jan (AIP)-Le président du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N’Guessan a dit compter sur l’ex chef de l’Etat, Laurent Gbagbo pour unifier son parti en vue de la reconquête du pouvoir en 2020. «Oui, les ivoiriens dans leur grande majorité rêvent d’un FPI uni et fort pour constituer un véritable contrepoids au régime actuel. Le Président Laurent Gbagbo, fondateur du FPI, a la pleine conscience des enjeux liés à l’unité de notre parti. C’est pourquoi, il ne ménage aucun effort, malgré la situation particulière qui est la sienne, pour ramener la paix et la cohésion au sein du parti », a indiqué le leader du FPI, dans son adresse de vœux de nouvel an. A ce titre, a précisé Pascal Affi N’Guessan, courant 2017, son parti a ajourné la tenue du...

