Côte d’Ivoire/ Adesina dévoile les perspectives de la BAD à court et moyen termes

M. Akinwumi Adesina, le président de la BAD, face aux ambassadeurs (Abidjan, le 06/02/2018)

Abidjan, 06 fev (AIP) – Les projections de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’année 2018 et au-delà ont été dévoilées mardi par Akinwumi Adesina qui est à la tête de l’institution panafricaine depuis deux ans. Face aux Ambassadeurs et représentants des institutions internationales accrédités en Côte d’Ivoire, à l’occasion du déjeuner annuel du Nouvel an qu’il leur a offert au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, M. Adesina a fait savoir qu’après une croissance du PIB réel estimée à 3,6 % en 2017 en Afrique, les projections sont beaucoup plus prometteuses pour les années à venir. « Notre récente publication, Perspectives économiques en Afrique, prévoit une accélération de la croissance du PIB de l’Afrique à 4,1 % en 2018 et 2019 »,...

