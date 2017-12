Côte d’Ivoire/ Accusé de trahison, le chef de la confrérie dozos de Kafiné (Niakara) tabassé nuitamment

La population de Kafiné

Niakara, 24 déc (AIP)- Le chef de la confrérie chasseurs traditionnels, communément appelés « Dozos », du village de Kafiné, dans la sous-préfecture de Niakara (région du Hambol), accusé de traitrise, a passé des moments difficiles, dans la nuit de mercredi à jeudi, ligoté et tabassé par ses administrés. Antoine Camara Lonang, chef du village de Kafiné, a dit avoir été saisi par Norbert Koné Atchoumnan, chef des dozos du village, d’une plainte portant sur l’abattage de ses bœufs par deux jeunes résidents. Dans la soirée de mercredi au domicile du chef Antoine Camara, la notabilité décide d’élucider l’affaire en présence des mis en cause, leurs parents et le plaignant. Les deux jeunes accusés, agriculteurs de leur état, nient...

