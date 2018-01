Côte d’Ivoire/ Abengourou abrite un atelier sur les crises à répétition dans le milieu scolaire dans la région de l’Indénié-Djuablin

La salle de réunion du centre St Kizito a abrité la cérémonie d'ouverture de l'atelier

Abengourou, 14 jan (AIP)- Le centre St Kizito d’Abengourou a abrité samedi un atelier sur les crises à répétition dans les lycées et collèges de la région de l’Indénié-Djuablin sur l’initiative des élus et cadres de cette région. Il s’agissait pour les participants, choisis parmi les différentes couches socioprofessionnelles, d’examiner les causes et les conséquences de ces différentes crises qui ternissent l’image de l’école dans la région et d’envisager des approches de solutions. Six recommandations ont été faites à l’issue des travaux de cet atelier. On retiendra, entre autres, la mise en place d’une plate-forme permanente de concertation entre l’école et la communauté, la promotion des valeurs traditionnelles et culturelles de la région, l’érection...

