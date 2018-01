Côte d’Ivoire / 79 agents du Trésor admis à faire valoir leur droit à la retraite

Le DG du Trésor et de la Comptabilité publique félicite les bénéficiaires.

Abidjan, 29 jan (AIP) – La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a organisé vendredi à la Maison de l’Entreprise au Plateau, une sympathique cérémonie à l’endroit de 79 agents, tous grades confondus, de cette Institution admis à la retraite, selon un communiqué parvenu à l’AIP. Le Directeur général, Assahoré Konan Jacques et les membres du Comité de Direction entendaient ainsi rendre hommage à ces valeureux agents pour des bons et loyaux services rendus à la Nation ivoirienne durant leur carrière professionnelle au Trésor Public. La cérémonie d’hommage aux agents admis à la retraite a été aussi l’occasion de dresser le bilan à mi-parcours de la Caisse de retraite complémentaire des agents du Trésor Public (CRAT). Après neuf...

