Côte d’Ivoire/ 6554 élèves affrontent le BAC blanc dans la Marahoué

Photo d'archive

Bouaflé, 23 avr (AIP)- Au total, 6554 élèves affrontent le baccalauréat blanc dans la Marahoué, a appris l’AIP, du secrétaire général 1 de la direction régionale de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (DRENET-FP), Bolou Bi Tra. Il a fait savoir que ces élèves abordent les épreuves de français et d’histoire-géographie pour la première journée de cet examen qui se déroule de lundi à mercredi. M. Bolou leur a souhaité bonne chance et a félicité les chefs des établissements pour avoir mis du « sérieux » dans l’organisation de l’examen blanc du baccalauréat. Ces 6554 élèves composent dans 29 établissements de la DRENET-FP de la Marahoué. Dans la même période, quelque 16.366 élèves affrontent également...

