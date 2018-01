Côte d’Ivoire/ 6 012 nouveaux fonctionnaires et 4 654 retraités satisfaits en l’espace de six mois (Ministère)

le ministre Ide la Fonction publique, Issa Coulibaly

Abidjan, 31 jan (AIP) – Le ministère de la Fonction publique a traité 6 012 dossiers de nouveaux fonctionnaires et 4 654 dossiers de pension en l’espace de six mois. Selon une note d’information transmise mercredi à l’AIP, joignant l’acte à la parole, le ministre Issa Coulibaly a mis l’accent sur l’accélération dans le processus d’immatriculation des nouveaux fonctionnaires et surtout la célérité dans le traitement des dossiers de radiation pour tous les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. A ce titre, la célérité dans le traitement des documents des usagers a réduit considérablement les longues files d’attente dans le hall du bâtiment principal du ministère de la Fonction publique. Surtout pour ces agents du 3ème âge pour...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.