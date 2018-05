Côte d’Ivoire/ 5 milliards FCFA de la Banque mondiale pour appuyer la résolution de la pénurie d’eau à Bouaké

M. Pierre Laporte (à l’extrême gauche), sa délégation et les autorités ivoiriennes sur le lit du barrage de Laloka

Bouaké, 05 mai (AIP)- La Banque mondiale va décaisser la somme de cinq milliards de FCFA d’appui au gouvernement ivoirien dans ses efforts pour trouver « une solution d’urgence » à la pénurie d’eau qui touche la ville de Bouaké et les localités environnantes, a annoncé, samedi à Bouaké, Pierre Laporte, directeur des opérations de cette institution pour la Côte d’Ivoire. M. Laporte a fait cette annonce au cours d’une visite qu’il a effectuée dans la localité pour s’enquérir des réalités et l’ampleur du problème. Il s’est notamment rendu à la plus grande station de traitement d’eau de la zone à Laloka, en arrêt d’activités par manque d’eau dans son barrage d’approvisionnement, et à des points d’approvisionnement des populations...

