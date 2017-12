Côte d’ivoire / 415 agents de la Fonction publique honorés

Le président du conseil Constitutionnel fait commandeur au cours de la cérémonie de distinction de 414 autres agents

Abidjan, 22 déc ( AIP ) – Au total, 415 agents de la Fonction publique de Côte d’Ivoire ont été honorés vendredi par le ministre Issa Coulibaly lors d’une cérémonie organisée à l’Ecole nationale d’administration ( ENA), à Cocody, en présence du secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente, ancien ministre de la Fonction publique, Patrice Kouamé et du président du Conseil constitutionnel, Koné Mamadou fait lui aussi commandeur dans l’ordre du mérite. En somme, 67 agents dont le conseiller technique chargé du développement et coordonnateur des services et des rédactions à l’Agence ivoirienne de Presse (AIP), Fousseni N’Guessan ont été faits commandeurs, 131 agents élevés au grade d’officier et 217 agents faits chevaliers de l’ordre du mérite...

