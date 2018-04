Côte d’Ivoire/ 400 élèves participent à Yamoussoukro au concours Houphouët-Boigny de mathématiques

Les candidats au concours Houphouët-Boigny de mathématiques édition 2018

Yamoussoukro, 28 avr (AIP) -L’édition 2018 du concours Houphouët-Boigny des mathématiques a démarré samedi, à l’Institut national polytechnique (INP-HB) de Yamoussoukro, avec la participation de 400 élèves dont 167 filles des lycées et collèges de Côte d’Ivoire. Ces candidats ont été retenus à l’issue d’un test qui a regroupé 2500 élèves de tous les établissements secondaires du pays. Le concours est organisé par la société des mathématiques de Côte d’Ivoire (SMCI) et concerne quatre niveaux à savoir le niveau sixième et cinquième, le niveau quatrième et troisième, le niveau second, et le niveau première et terminale. « Les épreuves ont une durée de 2 heures, 2 heures 30, 3 heures et 3 heures 30 selon le niveau et portent sur des sujets...

