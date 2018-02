Côte d’Ivoire/ 2018 est une année importante pour le RDR, affirme Adama Koné

La délégation du parti avec les militants RDR de Kouto

Kouto, 06 fév (AIP)- Le ministre Adama Koné a animé samedi, un meeting d’information et de sensibilisation des militants du Rassemblement des républicains (RDR), samedi à la mairie de Kouto où il a affirmé que 2018 est une année importante eu égard aux échéances électorales. Le secrétaire général adjoint chargé de la médiation et du dialogue interne a sonné la mobilisation de la base du parti en rappelant « la Bagoué compte pour le RDR, vu les nominations de ses cadres et le RDR compte pour la Bagoué ». M. Koné a fait un clin d’œil aux partis frères du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) en les rassurant du souhait de son parti qui est que « ces élections se fassent dans le cadre du parti unifié ». A cet effet, la direction...

